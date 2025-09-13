Массовая велогонка «Москва» пройдет в столице

Для велогонщиков подготовили несколько форматов участия. Бывшие профессионалы и продвинутые любители могут выбрать дистанции 90 или 125 км, ожидаемый средний темп движения — от 35 км в час, для участия необходимо иметь шоссейный велосипед с рулем-бараном. Для начинающих и любителей доступны дистанции 30 и 60 км. Участвовать можно на любом исправном велосипеде, кроме лежачих, тандемных, разделочных и электровелосипедов.