Москва отмечает свое 878-летие концертами и спектаклями по всему городу

В парке развлечений «Остров мечты» всей семьей можно будет посетить семь тематических зон, символизирующие семь холмов, на которых была построена Москва. В каждой из них пройдут различные интерактивы. Так, пространство «Чертольский холм» будет местом творчества и самовыражения, символизирующим путь к мастерству, а «Псковская горка» — зоной исполнительского искусства и культурного обмена. «Таганский холм» станет пространством шоу-программ, праздников и народных гуляний, а «Ивановская горка» — местом технических и развивающих мастер-классов. Также на празднике будут спортивные активности и игры.