День положительных эмоций и Международный день шоколада: какие праздники отмечают в России и мире 13 сентября

Начало сентября — традиционное время, когда во многих домах готовится сезонная выпечка, поэтому 13-го числа отмечается День шарлоток и осенних пирогов. В этот праздник можно испечь не только пирог с яблоками, но и с ягодами, грибами, а также с различными овощами и фруктами.