День положительных эмоций и Международный день шоколада: какие праздники отмечают в России и мире 13 сентября

13 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День положительных эмоций, Международный день шоколада и День шарлоток и осенних пирогов.
День положительных эмоций.
День положительных эмоций призван напомнить людям о необходимости заботиться о своем эмоциональном благополучии. Поэтому в этот праздник следует делать только то, что приносит радость и удовольствие. Можно провести время с близкими, купить себе что-то вкусное, посмотреть фильм, послушать музыку или заняться своим хобби.
Международный день шоколада.
Международный день шоколада был инициирован Национальной ассоциацией кондитеров США, а выбор даты обусловлен тем, что 13 сентября 1857 года родился основатель первой американской шоколадной компании Hershey’s Милтон Херши. Отметить этот праздник можно, съев свой любимый шоколадный десерт.
День шарлоток и осенних пирогов.
Начало сентября — традиционное время, когда во многих домах готовится сезонная выпечка, поэтому 13-го числа отмечается День шарлоток и осенних пирогов. В этот праздник можно испечь не только пирог с яблоками, но и с ягодами, грибами, а также с различными овощами и фруктами.