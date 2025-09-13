Народный календарь. Почему 16 сентября нужно выносить из дома ненужные вещи

Считалось, что в этот день нужно выносить из дома все ненужные вещи. Крестьяне должны были собрать весь хлам перед своими домами, развесить старую одежду на заборах, а на колья вокруг огорода нужно было надеть поношенные лапти. В народе верили, что этот ритуал избавит семью от сглаза, разочарования и финансовых проблем.