Народный календарь. Почему 16 сентября нужно выносить из дома ненужные вещи

16 сентября православные чтут память Домны Никомидийской, пострадавшей за веру во время правления римского императора Максимилиана.

Считалось, что в этот день нужно выносить из дома все ненужные вещи. Крестьяне должны были собрать весь хлам перед своими домами, развесить старую одежду на заборах, а на колья вокруг огорода нужно было надеть поношенные лапти. В народе верили, что этот ритуал избавит семью от сглаза, разочарования и финансовых проблем.

Приметы погоды:

Гром гремит — к долгой и теплой осени.

Теплый день — весна поздней будет.

Туман в полнолуние или новолуние — к ясной погоде.

Большие муравейники сулят суровую зиму.

На елях много шишек — зима будет теплой.

Именины отмечают: Василиса, Ефим, Илья, Иван, Алексей, Петр, Константин.