Польская сторона, не озвучив каких-либо доказательств, поспешно возложила вину на Российскую Федерацию за инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше, заявил постпред РФ про Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Он подчеркнул, что власти Польши признали, что БПЛА могли залететь с украинской территории.
«Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины. Одновременно она поспешила возложить вину на РФ без предъявления каких-либо доказательств. Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», — сказал Небензя.
Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН.
Ранее экс-помощник министра обороны Соединённых Штатов Стивен Брайен заявил, что упавшие в Польше беспилотные летательные аппараты были под контролем Украины. По его словам, Киев желает добиться оружия от стран Североатлантического альянса.