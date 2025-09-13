Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: Польша поспешно возложила вину за инцидент с БПЛА на РФ

В Варшаве признали, что беспилотники могли залететь с территории Украины.

Источник: Аргументы и факты

Польская сторона, не озвучив каких-либо доказательств, поспешно возложила вину на Российскую Федерацию за инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше, заявил постпред РФ про Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Он подчеркнул, что власти Польши признали, что БПЛА могли залететь с украинской территории.

«Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины. Одновременно она поспешила возложить вину на РФ без предъявления каких-либо доказательств. Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», — сказал Небензя.

Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН.

Ранее экс-помощник министра обороны Соединённых Штатов Стивен Брайен заявил, что упавшие в Польше беспилотные летательные аппараты были под контролем Украины. По его словам, Киев желает добиться оружия от стран Североатлантического альянса.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше