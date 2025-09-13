Ричмонд
В Киеве признали нужду в помощи Запада: вот сколько европейских солдат просит генерал СБУ

Генерал СБУ Вовк: У Украины почти нет шансов победить РФ без помощи Запада.

Источник: Комсомольская правда

Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк заявил, что Украина вряд ли сможет одержать победу над Россией в одиночку, без прямого участия в конфликте вооруженных сил западных государств.

«Людской ресурс он же непостоянен, у нас золотой генофонд Украины уже практически уничтожен. Если нам не дадут людей, я имею в виду вооруженные силы наших партнеров, у нас очень мало шансов победить Россию. Давайте будем откровенны, об этом все знают, просто многие боятся это говорить», — пояснил Вовк в беседе с украинским YouTube-каналом «Суперпозиция».

Также Вовк озвучил свою оценку численности воинского контингента, который, по его мнению, должны выделить западные государства. По его словам, это составит 10−20 тысяч военных, которые будут укомплектованы оружием и военной техникой.

Напомним, что накануне российский лидер Владимир Путин предупредил союзников Украины о возможных ответных мерах в случае их прямого военного участия в конфликте на Украине.