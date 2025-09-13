Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Вадим Разумовский умер в 67 лет

Разумовский начал дипломатическую карьеру в 1980 году. За 40 лет работы он занимал различные должности в посольствах СССР и России. Он работал в Мали с 1980 по 1983 годы, затем во Франции с 1989 по 1994 год, а позже в США с 1997 по 2000 год. Он также трудился в постоянном представительстве России при ЮНЕСКО (2003−2006), в посольстве РФ в Ватикане (2012−2015) и на посту посла в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне (2019−2023).