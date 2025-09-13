Календарь на 13 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 сентября в России поздравляют программистов и парикмахеров. В Москве в эти выходные отмечают День города — столице исполняется 878 лет. В США праздник в честь Дяди Сэма, а в Германии — в честь картофельных клецек. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 13 сентября.
* ~День программиста в России~
Праздник отмечается в 256-й день года, что символизирует количество значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Его инициаторами в России стали программисты Валентин Балт и Михаил Червяков, а в 2009 году на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев официально утвердил дату. Традиционно в этот день проводят хакатоны, лекции о новых технологиях и награждения лучших специалистов.
* ~День парикмахера в России~
Профессия парикмахера — одна из древнейших. В Древнем Египте и Риме они не только стригли волосы, но и выполняли функции врачей. В Средневековье их называли цирюльниками, и они продолжали совмещать стрижку с медицинскими процедурами — от кровопускания до лечения зубов. Сегодня праздник отмечают мастер-классами, профессиональными конкурсами и выставками, на которых представляют новые тенденции в индустрии красоты.
* ~День города в Москве~
Москва традиционно отмечает День города в начале осени — в 2025 году праздничные мероприятия пройдут 13 и 14 сентября. Столица отметит свой 878-й день рождения. Гостей ждет насыщенная программа: концерты под открытым небом, тематические выставки, ярмарки ремесел, уличные фестивали и квесты по знаковым местам города.
* ~Всемирный день оказания первой медицинской помощи~
Инициатором дня выступил Международный Красный Крест в 2000 году. Цель — повысить осведомленность о важности базовых навыков первой помощи, которые могут спасти жизни в критических ситуациях. В этот день по всему миру проводят занятия, на которых учат делать искусственное дыхание, останавливать кровотечения и помогать при сердечных приступах. Например, в Европе волонтеры развертывают интерактивные площадки в парках, где любой может потренироваться на манекенах. В России к акциям присоединяются школы и вузы, организуя уроки для детей и подростков.
* ~Всемирный день борьбы с сепсисом~
Сепсис — заражение крови — ежегодно уносит жизни 11 млн человек, что делает его одной из главных причин смертности в мире. Дату учредили в 2012 году по инициативе Глобального альянса по борьбе с сепсисом, чтобы повысить осведомленность о симптомах болезни и важности своевременной помощи. Врачи проводят бесплатные лекции, а в соцсетях запускают флешмобы с хештегом #StopSepsis.
Какие праздники и памятные даты отмечают 13 сентября в других странах.
День немецкого языка — Германия. Праздник отмечают во вторую субботу сентября с 2001 года по инициативе Немецкого языкового общества. В этот день проходят выставки редких книг, конкурсы грамотности и открытые уроки для мигрантов.
День Дяди Сэма — США. Неофициальный праздник посвящен одному из самых узнаваемых символов Америки — Дяде Сэму. Его прообразом стал мясник Сэмюэл Уилсон, который во время Англо-американской войны 1812 года поставлял провизию для армии. На бочках с мясом он ставил маркировку «U.S.» (United States), а солдаты в шутку расшифровывали аббревиатуру как «Uncle Sam». Образ седого мужчины в цилиндре и звездно-полосатом костюме популяризовал карикатурист Томас Наст в XIX веке, а во время Первой мировой войны Джеймс Монтгомери Флэгг создал знаменитый плакат, призывыющий записываться в армию, с надписью «I Want You».
День картофельных клецек — Германия. Это национальное немецкое блюдо появилось в XVIII веке как еда бедняков. Клецки готовят из смеси сырого и вареного картофеля, формируют идеально гладкие шарики и подают с тушеной капустой и мясной подливкой. В земле Тюрингия даже открыли музей клецек, где проводят мастер-классы по их приготовлению.
День памяти детей-героев — Мексика. Отмечается в память о кадетах, погибших защищая замок Чапультепек от американской армии в 1847 году. Последний из них, Хуан Эскутиа, завернулся в мексиканский флаг и прыгнул с башни, чтобы не попасть в плен. Все защитники были признаны национальными героями. Сегодня в Чапультепеке установлен мемориал, где ежегодно проходят памятные церемонии с участием президента страны.
Церковные праздники 13 сентября.
Праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы.
История этого праздника начинается в IV веке, тогда пояс Божией Матери хранился в Иерусалиме у благочестивых христиан. В V веке византийский император Аркадий перенес святыню в Константинополь и поместил в специально построенную церковь. Главное связанное с ней чудо произошло в IX веке: жена императора Льва VI Мудрого Зоя страдала от нечистого духа, ей во сне явилось откровение, что исцеление придет через пояс Богородицы. Патриарх открыл ковчег, и пояс оказался нетленным. После прикосновения к святыне императрица полностью исцелилась.
С тех пор ежегодно 13 сентября верующие вспоминают это событие. В храмах совершают особую службу, где читают молитвы о здоровье женщин и даровании детей. Многие паломники приезжают в Ватопедский монастырь на Афоне, где хранится часть пояса, или в грузинский Зугдиди, где находится другой фрагмент реликвии.
День памяти священномученика Киприана Карфагенского.
Киприан жил в III веке в Северной Африке и сначала был языческим жрецом, изучал магию и оккультные науки. Его обращение к Христу произошло внезапно: наблюдая за жизнью христианской общины, он увидел силу веры и крестился. Уже через год его рукоположили в епископы Карфагена. Во время гонений императора Валериана Киприана приговорили к смертной казни. На суде он непоколебимо сказал: «Слава всемогущему Богу!».
В этот день в храмах читают труды Киприана — особенно «О единстве Церкви», где он объясняет важность сохранения духовной общности. Верующие молятся святому как защитнику от колдовства и оккультизма, ведь он сам прошел этот путь.
Народные праздники и приметы 13 сентября.
Куприянов день (Журавлиное вече).
13 сентября на Руси встречали осень праздником с двумя именами — Куприянов день и Журавлиное вече. Первое название шло от церковного поминовения святого Киприана Карфагенского. Второе — от наблюдений за природой. Люди замечали, что к середине сентября журавли собираются на болотах громкими стаями, будто держат совет: когда лететь на юг, какой путь выбрать и кто возглавит клин. Отсюда и родилось поэтичное имя — Журавлиное вече.
Куприянов день знаменовал рубеж между летом и осенью. С утра крестьяне шли в церковь молиться святому Киприану, а после — на болота за клюквой, которую звали «журавлиной ягодой». Сбор начинали с 13 сентября — верили, что раньше ягода «не поспела», и тот, кто ослушается, навлечет беду: девушку ждет бесплодие, парня — помутнение разума, а любого человека может утащить в трясину нечистая сила.
Приметы.
Журавли летят низко — к мягкой зиме; высоко — к суровой.
Птицы курлычут громко — скоро дождь.
Лебеди улетают на юг — к ранним снегопадам.
Увидеть цветущий одуванчик — осень будет теплой.
Домашние гуси хохлятся — к ненастью.
Журавли летят поодиночке — следующий год будет неурожайным.
Какие исторические события произошли 13 сентября.
* 1501 год — Микеланджело начал работать над статуей Давида. Мастер выбрал для работы гигантский мраморный блок, который до него пытались использовать два скульптора, но забраковали из-за трещин. Микеланджело работал над статуей три года.
* 1736 год — на реке Миасс основали крепость Челябинск в системе оборонительных линий Российской империи. Название происходит от тюркского слова «челеби» («образованный» или «царевич»). Уже через десятилетие крепость превратилась в центр торговли благодаря расположению на пути из Европы в Азию и получила статус города.
* 1848 год — писатель Николай Гоголь поселился в Москве и снял дом у графа Александра Толстого на Никитском бульваре, где завершил работу над вторым томом «Мертвых душ». В этом доме Гоголь сжег рукописи за неделю до смерти в 1852 году.
* 1902 год — в Великобритании впервые использовали отпечатки пальцев как доказательство в суде. Метод разработал начальник лондонской полиции, который систематизировал дактилоскопию по типам узоров (дуги, петли, завитки).
* 1937 год — Азово-Черноморский край разделили на Краснодарский край и Ростовскую область. Это произошло в рамках общей реорганизации административных границ СССР перед войной.
* 1965 год — в США вышел сингл «Yesterday» группы The Beatles. Песня родилась у Пола Маккартни во сне — он проснулся с готовой мелодией и сначала боялся, что бессознательно украл ее у кого-то другого.
* 1993 год — Ицхак Рабин и Ясир Арафат подписали «соглашения в Осло», которые предусматривали создание палестинской национальной администрации в секторе Газа и на Западном берегу. Вопреки названию, подписание состоялось в Вашингтоне, а в столице Норвегии до этого проходили тайные переговоры между сторонами.
* 1999 год — теракт в жилом доме на Каширском шоссе в Москве, жертвами которого стали 124 человека. Его организаторами считают северокавказских боевиков, приверженцев вахабизма.
Дни рождения и юбилеи 13 сентября.
* В 1851 году родился Уолтер Рид — американский военный врач, доказавший, что желтую лихорадку переносят комары. Его открытие спасло тысячи жизней при строительстве Панамского канала.
* В 1857 году родился Милтон Херши — основатель первой в США шоколадной компании Hershey. Создал «город-сад» для рабочих в Пенсильвании с бесплатным образованием и медициной.
* В 1898 году родился Марк Прудкин — советский актер МХАТа, народный артист СССР. Сыграл Каренина в экранизации «Анны Карениной» и отца Карамазова в «Братьях Карамазовых». Прожил 96 лет, оставаясь на сцене до последних дней.
* В 1903 году родилась Клодетт Кольбер — американская актриса, обладательница «Оскара». Снималась до 87 лет, отвергая стереотипы о возрасте в Голливуде.
* В 1923 году родилась Зоя Космодемьянская — партизанка, первая женщина, удостоенная звания Героя СССР в годы Великой Отечественной войны.
* В 1934 году родилась Тамара Милашкина — российская оперная певица (сопрано), солистке Большого театра в 1958—1990 годах. Исполнила более 25 оперных партий, включая Лизу в «Пиковой даме», и была лауреатом Государственной премии РСФСР имени М. Глинки.
* В 1964 году родился Илья Сегалович — сооснователь поисковой системы «Яндекс». Разработал алгоритмы морфологического поиска для русского языка. Занимался благотворительностью, поддерживал детские фонды.
Кто отмечает дни рождения.
* 74 года исполняется Александру Розенбауму — российскому барду, поэту и актеру, народному артисту России. Автор песен «Утиная охота», «Гоп-стоп» и «Вальс-бостон». Работал врачом скорой помощи до музыкальной карьеры.
* 70 лет исполняется Татьяне Митковой — многолетней ведущей новостей на НТВ, которая сейчас занимает должность главного редактора этого телеканала.
* 57 лет исполняется Эмме Виклунд — шведской фотомодели и актрисе. Известна своей ролью Петры в серии фильмов «Такси». В 1990-х годах входила в список самых красивых женщин Швеции и появлялась на страницах журнала Playboy.
* 48 лет исполняется Ираклию Пирцхалаве — российскому певцу грузинского происхождения. Исполнитель хитов «Лондон-Париж» и «Я с тобой». Ведущий радиошоу на «Европе Плюс» и телепроектов на MTV Россия.