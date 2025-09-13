Календарь на 13 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Инициатором дня выступил Международный Красный Крест в 2000 году. Цель — повысить осведомленность о важности базовых навыков первой помощи, которые могут спасти жизни в критических ситуациях. В этот день по всему миру проводят занятия, на которых учат делать искусственное дыхание, останавливать кровотечения и помогать при сердечных приступах. Например, в Европе волонтеры развертывают интерактивные площадки в парках, где любой может потренироваться на манекенах. В России к акциям присоединяются школы и вузы, организуя уроки для детей и подростков.