Названы ведущие «Интервидения»

Актер и певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина выступят в роли ведущих финала международного песенного конкурса «Интервидение» от России. Соответствующая информация появилась в газете «Известия».

Вести репортаж о конкурсе для отечественных телезрителей будут признанные эксперты: телеведущая и журналист Яна Чурикова, а также главный продюсер музыкальных и развлекательных проектов Первого канала Юрий Аксюта.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября 2025 года. Финальная часть творческого состязания состоится на концертной площадке Live Arena в Одинцовском районе Подмосковья, которая способна принять до 11 тысяч зрителей.

Численность населения стран-участниц Международного музыкального конкурса «Интервидение»25" превышает три миллиарда человек.

Читайте материал по теме: Культовая рэп-группа из США Onyx готова стать послом «Интервидения-2025» в РФ.

