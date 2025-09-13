Названы ведущие «Интервидения»

Актер и певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина выступят в роли ведущих финала международного песенного конкурса «Интервидение» от России. Соответствующая информация появилась в газете «Известия».
Вести репортаж о конкурсе для отечественных телезрителей будут признанные эксперты: телеведущая и журналист Яна Чурикова, а также главный продюсер музыкальных и развлекательных проектов Первого канала Юрий Аксюта.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября 2025 года. Финальная часть творческого состязания состоится на концертной площадке Live Arena в Одинцовском районе Подмосковья, которая способна принять до 11 тысяч зрителей.
Численность населения стран-участниц Международного музыкального конкурса «Интервидение»25" превышает три миллиарда человек.
