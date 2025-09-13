Генштаб ВСУ: украинки подписали контракты на должности операторов БПЛА

Впервые на Украине девушки в возрасте от 18 до 24 лет заключили контракты на службу в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов. Точное количество новобранцев не уточняется. Об этом информирует генеральный штаб ВСУ.
«Впервые контракт “18−24” с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки, они идут на должности операторов БПЛА. Уже седьмой набор контрактников по программе “18−24” принес присягу», — следует из сообщения Telegram-канала украинского генштаба.
Напомним, что в рамках этой программы молодые люди получают выплаты в размере 1 млн гривен, бесплатное образование, льготную ипотеку и другие преференции.
Ранее заместитель главы Офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что программа «18−24» будет расширена и распространена на другие возрастные категории, а также на лиц, уже находящихся на службе по мобилизации.