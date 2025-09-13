Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генштаб ВСУ: украинки подписали контракты на должности операторов БПЛА

Украинские девушки заключили с ВСУ первые «молодежные» контракты.

Источник: Комсомольская правда

Впервые на Украине девушки в возрасте от 18 до 24 лет заключили контракты на службу в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов. Точное количество новобранцев не уточняется. Об этом информирует генеральный штаб ВСУ.

«Впервые контракт “18−24” с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки, они идут на должности операторов БПЛА. Уже седьмой набор контрактников по программе “18−24” принес присягу», — следует из сообщения Telegram-канала украинского генштаба.

Напомним, что в рамках этой программы молодые люди получают выплаты в размере 1 млн гривен, бесплатное образование, льготную ипотеку и другие преференции.

Ранее заместитель главы Офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что программа «18−24» будет расширена и распространена на другие возрастные категории, а также на лиц, уже находящихся на службе по мобилизации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше