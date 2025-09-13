Каждый восьмой житель Хабаровска тратит полдня на рабочие чаты

Большинство опрошенных (72%) отмечают, что мессенджеры помогают работе. Но среди тех, кто проводит в чатах больше половины времени, пользу ощущают лишь 60%, а вред — 23%. Для тех, кто тратит на переписку до 10% рабочего дня, негатив ощущают всего 12%.