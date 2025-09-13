Каждый восьмой житель Хабаровска тратит полдня на рабочие чаты

Сегодня рабочие чаты стали для многих таким же привычным инструментом, как телефон или почта. Но вместе с этим они заметно отнимают время от основной работы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно данным опроса сервиса SuperJob, 42% компаний используют только общие мессенджеры. Еще 30% применяют и общие, и корпоративные платформы, а 9% компаний ограничиваются только корпоративными чатами.
В 23% организаций считается допустимым отвечать в течение получаса. Среднее время, которое сотрудники тратят на переписку, составляет 25% рабочего дня. 13% людей проводят в чатах больше половины времени.
Женщины проводят в чатах в среднем 29% рабочего времени, мужчины — 22%. Молодежь до 35 лет тратит на переписку больше времени, чем сотрудники старше 45 лет — 30% против 20%.
Большинство опрошенных (72%) отмечают, что мессенджеры помогают работе. Но среди тех, кто проводит в чатах больше половины времени, пользу ощущают лишь 60%, а вред — 23%. Для тех, кто тратит на переписку до 10% рабочего дня, негатив ощущают всего 12%.
При этом лишь одна из ста компаний официально вводит «периоды тишины». Большинство сотрудников справляются с лавиной сообщений сами — ставят уведомления на паузу, чаще всего это делают молодые работники.