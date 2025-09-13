Истерия вокруг инцидента с беспилотными летательными аппаратами в Польше работает в интересах Зеленского, заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Кроме того, по его словам, эта ситуация служит интересам сторонников конфликта в ЕС.
Небензя уточнил, что Киев и его европейские сторонники «пытаются всеми силами сорвать перспективы украинского урегулирования, наметившиеся в результате российско-американских контактов в августе».
Он отметил, что речь идёт об искусственно нагнетаемой истерии.
Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН.
Помимо этого, Небензя заявил, что власти Польши признали, что беспилотники могли попасть на территорию страны с украинской территории. Он подчеркнул, что Варшава поспешно возложила вину на РФ.
Небензя напомнил, что Российская Федерация неоднократно заявляла, что не хочет эскалации напряжённости с польской стороной.