Симоньян прокомментировала рост религиозности среди молодежи

«Пока мы не достигнем полного суверенитета, пространства, в котором растут наши дети, не географического пространства, а всего, что касается, ну, как это делает Китай — гаджетов, платформ, кино, музыки и всего остального. Пока мы не сможем диктовать, что мы принимаем, а что нет, пока это все будет вот в таких дырищах, 20−30 лет назад это было вообще просто не то, что дырище, а никакой сетки не было. Теперь это сетка. Эти дырища штопаются. Слава богу, что штопаются. И если вы меня спросите, заштопаны ли они уже? Нет. Но мы на верном пути», — добавила Симоньян.