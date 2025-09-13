Российский боец ММА Шлеменко проиграл белорусу Ковалеву

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко проиграл белорусу Владиславу Ковалеву на турнире организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко потерпел поражение от белорусского спортсмена Владислава Ковалева на турнире под эгидой Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Ковалев добился победы удушающим приемом в третьем раунде и завоевал чемпионский титул RCC.
31 мая бойцы уже встречались на ринге в Екатеринбурге. В том поединке белорусский атлет одержал победу раздельным решением судейских записок.
В рекорде 41-летнего Шлеменко значится 67 побед, 17 поражений и 1 ничейный результат в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. На счету 27-летнего Ковалева теперь 8 побед и 2 поражения.
Читайте материал по теме: Александр Шлеменко одержал 69-ю победу в своей спортивной карьере.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.