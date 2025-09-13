Ричмонд
Кабмин РФ повысил пошлины на ввоз пива и сидра из недружественных стран

Правительство увеличило импортные пошлины на ввоз товаров из недружественных стран до конца 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В России до конца 2025 года утверждено увеличение импортных пошлины на солодовое пиво и сидр из недружественных стран. Об этом сообщает портал нормативно-правовых актов.

Уточняется, что постановление начинает действовать через неделю после его официальной публикации.

В частности, импортная пошлина на солодовое пиво выросла с 1 до 1,5 евро за литр, а на сидр, перри и прочие игристые напитки — с 22,5% до 30% от их таможенной стоимости.

Накануне KP.RU писал, что американский лидер Дональд Трамп намерен оказать давление на участников «Большой семерки» с целью введения более высоких таможенных тарифов для Индии и Китая в ответ на их импорт нефти из России.

При этом Европейский союз отказался поддерживать предложение Дональда Трампа установить повышенные пошлины на китайскую и индийскую продукцию.

