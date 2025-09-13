Симоньян назвала спецоперацию крупнейшей битвой РФ за свои ценности

— Завтра на Западе будет мода запретить религию, как у меня написано в романе «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Там религия запрещена по закону об оскорблении чувств неверующих. Это звучит, конечно, нелепо, но поверьте, это может случиться. С этой точки зрения спецоперация — большая битва в нашем отстаивании себя и своего права и необходимости быть самими собой, — заявила она в эфире передачи «Русский ковчег» на телеканале «Спас».