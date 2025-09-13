Ричмонд
Симоньян назвала спецоперацию крупнейшей битвой РФ за свои ценности

Спецоперация стала крупнейшей битвой Российской Федерации за право «оставаться собой» и защищать традиционные ценности. Об этом высказалась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.

— Завтра на Западе будет мода запретить религию, как у меня написано в романе «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Там религия запрещена по закону об оскорблении чувств неверующих. Это звучит, конечно, нелепо, но поверьте, это может случиться. С этой точки зрения спецоперация — большая битва в нашем отстаивании себя и своего права и необходимости быть самими собой, — заявила она в эфире передачи «Русский ковчег» на телеканале «Спас».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 сентября вручил Маргарите Симоньян орден святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

После литургии в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, в Успенском соборе Московского Кремля она была награждена за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.

31 июля первую партию романа Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили в книжных магазинах сети «Читай-город» в Москве за десять минут с момента начала продаж.

