В США возник скандал вокруг похоронного бюро: владельцы хранили тела вместо кремации

Американское похоронное бюро стало центром скандала. Клиенты в течение многих лет получали сухой бетон вместо праха усопших. Людей обманывала супружеская пара, пишет The Associated Press.
Так, супруги Холлфорд хранили тела умерших, не предавая их кремации. Они оставляли трупы в ветхом здании. Такой бизнес просуществовал четыре года. За это время супруги приняли 191 тело.
«Владелец похоронного бюро в Колорадо отозвал свое заявление о признании вины в пятницу и предстанет перед судом после того, как судья отклонил его соглашение о признании вины», — утверждается в материале.
