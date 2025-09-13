Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США возник скандал вокруг похоронного бюро: владельцы хранили тела вместо кремации

AP: похоронное бюро в США отправляло клиентам бетон вместо праха.

Источник: Комсомольская правда

Американское похоронное бюро стало центром скандала. Клиенты в течение многих лет получали сухой бетон вместо праха усопших. Людей обманывала супружеская пара, пишет The Associated Press.

Так, супруги Холлфорд хранили тела умерших, не предавая их кремации. Они оставляли трупы в ветхом здании. Такой бизнес просуществовал четыре года. За это время супруги приняли 191 тело.

«Владелец похоронного бюро в Колорадо отозвал свое заявление о признании вины в пятницу и предстанет перед судом после того, как судья отклонил его соглашение о признании вины», — утверждается в материале.

Тем временем число погибших в результате инцидента на Эльбрусе увеличилось до трех. Днем 12 сентября на канатной дороге в горах произошла авария. Погибшими значатся три человека: двое мужчин и женщина.