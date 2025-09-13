В столице состоялось открытие нового фан-шопа минского «Динамо». Теперь это будет не просто точка продажи спортивной атрибутики, а модная локация не только для болельщиков «Динамо», но и тех, кто ценит стиль и хочет, чтобы частичка лучшего клуба страны была всегда с ними.