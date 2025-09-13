Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице состоялось открытие нового фан-шопа минского «Динамо»

В столице состоялось открытие нового фан-шопа минского «Динамо». Теперь это будет не просто точка продажи спортивной атрибутики, а модная локация не только для болельщиков «Динамо», но и тех, кто ценит стиль и хочет, чтобы частичка лучшего клуба страны была всегда с ними.

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице состоялось открытие нового фан-шопа минского «Динамо». Теперь это будет не просто точка продажи спортивной атрибутики, а модная локация не только для болельщиков «Динамо», но и тех, кто ценит стиль и хочет, чтобы частичка лучшего клуба страны была всегда с ними. -0-Фото Сергея Шелега.