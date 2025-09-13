От славы — к пожару, раку и коровам: шокирующая правда о Кузьмине, Хлебниковой и других кумирах 90-х

Звезда 90-х Лариса Черникова на пике своей популярности уехала из России в США. После убийства первого мужа певица познакомилась в Интернете с американским бизнесменом Джеймсом и решила перебраться к нему. Они поженились, а позже у них родился сын. Но счастлива в браке Лариса не была. Муж часто выпивал, а Черникова из-за этого страдала. В итоге пара развелась. Певица осталась жить с сыном в Америке, где воплотила свою мечту в жизнь. Она поселилась на ранчо и завела коров, которых сама доила.