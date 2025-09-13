От славы — к пожару, раку и коровам: шокирующая правда о Кузьмине, Хлебниковой и других кумирах 90-х

Кто бы мог подумать, что вчерашние кумиры, чьи хиты звучали повсюду, однажды окажутся невостребованными? Мы предлагаем окунуться в прошлое и вспомнить звёзд шоу-бизнеса 90-х годов, чей закат был таким же стремительным, как и взлёт.
Его больше не зовут на ТВ: Тяжёлые болезни и горе, которые сломили Владимира Кузьмина.
Известный в 90-е музыкант и бывший возлюбленный Аллы Пугачёвой и Веры Сотниковой Владимир Кузьмин крайне редко выступает перед большой аудиторией. В основном он даёт концерты для небольших компаний и изредка появляется на телеэкранах. Во многом это связано с состоянием здоровья. У артиста сахарный диабет и стенокардия. Из-за болезней ему приходится много обследоваться и часто принимать лекарства.
Весной 2025 года он похоронил своего младшего брата Александра, а уже летом стал дедушкой во второй раз. У его сына Никиты родился сын. Малыш появился на свет в России, хотя последние несколько лет отпрыск музыканта с супругой Ириной проживает в Дубае.
«Я люблю тебя, Дима»: Звезда 90-х сбежала в США, стала дояркой и родила от донора.
Звезда 90-х Лариса Черникова на пике своей популярности уехала из России в США. После убийства первого мужа певица познакомилась в Интернете с американским бизнесменом Джеймсом и решила перебраться к нему. Они поженились, а позже у них родился сын. Но счастлива в браке Лариса не была. Муж часто выпивал, а Черникова из-за этого страдала. В итоге пара развелась. Певица осталась жить с сыном в Америке, где воплотила свою мечту в жизнь. Она поселилась на ранчо и завела коров, которых сама доила.
В 2016 году исполнительница хита «Я люблю тебя, Дима» вернулась в Россию. Она снялась в нескольких программах, но не выступала для публики. Сейчас Черникова живёт на две страны. Замуж она больше не вышла, но родила дочь благодаря донору.
Шестой развод и одиночество: Почему Игорь Саруханов так и не нашёл своего счастья.
Популярный в 90-е певец Игорь Саруханов продолжает выступать и творить, только уже для самых преданных поклонников. В мае этого года он выпустил новый альбом «Rеанимация 4», а также занимается продюсированием группы «Круг» после её воссоединения.
Недавно артист развёлся уже в шестой раз. Бывшая жена Саруханова вместе с детьми перебралась в Сочи, где уже встретила нового мужчину. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради детей. И если раньше певец много времени проводил за городом, то сейчас он окончательно перебрался в Москву.
Пел про «Зимний сад», а ушёл в огород: Почему Алексей Глызин променял славу на грядки.
Некогда популярный музыкант Алексей Глызин сейчас даёт очень мало концертов, но периодически принимает участие в разных телевизионных проектах.
Большую часть времени он проводит в своём загородном доме в посёлке Расторгуево, где занимается садоводством. Также артист активно занимается спортом, особенно любит рукопашный бой и играет в футбол за команду «Артист». Алексей болеет за московский «Спартак» и иногда посещает матчи любимой команды на стадионе.
Летом этого года стало известно, что исполнитель хита «Зимний сад» прекратил деятельность своего музыкального агентства «Глызин Шоутур», которое больше двух лет работало в убыток.
Чудом выжила в огне: Как пожар и пластические операции изуродовали жизнь Хлебниковой.
В начале нулевых популярность Марины Хлебниковой начала падать. Певица практически не появлялась на экранах телевидения, а на радио изредка крутили лишь её старые хиты.
Подкосила Хлебникову смерть супруга Антона Логинова в 2018 году. Певица сильно похудела, а в СМИ писали, что артистка начала много пить. Спустя время Марина взяла себя в руки и даже снялась в нескольких программах. В 2021 году её ждали новые испытания. Она сильно пострадала в результате крупного пожара. Артистка получила много ожогов, и ей пришлось даже делать пластические операции. После восстановления Хлебникова дала несколько интервью, где рассказала, как проходило её лечение.
Рак кожи у обоих: Битва за жизнь, которая навсегда изменила семью Рыбина и Сенчуковой.
Солист популярной в 90-е группы «Дюна» Виктор Рыбин сейчас редко выступает, но музыка всё равно занимает у него много времени. В основном он даёт концерты с женой Натальей Сенчуковой в дуэте «РыбСен». Рыбин также занимается судоходным бизнесом.
В 2018 году ему и Сенчуковой одновременно поставили страшный диагноз — «рак кожи». Им пришлось много времени посвятить лечению и восстановлению, и, к счастью, болезнь отступила. Первое время артисты скрывали это от общественности, но потом решили поведать всю правду.