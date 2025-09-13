Ранее постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что инцидент в Польше выгоден Зеленскому и сторонникам конфликта в ЕС. Он подчеркнул, что Российская Федерация неоднократно заявляла, что не хочет эскалации напряжённости с польской стороной.