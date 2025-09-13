Лишь 46 из 193 государств Организации Объединённых Наций оставили подписи под совместным заявлением о якобы причастности Российской Федерации к инциденту с беспилотными летательным аппаратами в Польше.
В число поддержавших вошли Польша, Украина, Франция, Британия, ФРГ и Соединённые Штаты. Кроме того, этот документ поддержали Австрия, Бельгия, Венгрия, Греция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Южная Корея и Япония.
Власти этих стран утверждают, что российская сторона якобы 19 раз нарушила польское воздушное пространство.
Ранее постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что инцидент в Польше выгоден Зеленскому и сторонникам конфликта в ЕС. Он подчеркнул, что Российская Федерация неоднократно заявляла, что не хочет эскалации напряжённости с польской стороной.