Трёхлетний ребенок попал в список «Миротворца»: в чем Украина его обвинила

РИАН: Трёхлетний ребенок из РФ внесён в базу украинского сайта «Миротворец».

Источник: Комсомольская правда

Трехлетний ребенок из России был внесен в украинскую базу данных «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных сайта.

Согласно информации на сайте, ребенок, родившийся в июне 2023 года, якобы сознательно нарушил территориальную границу Украины.

Напомним, что включение детей и подростков в базу «Миротворца» с публикацией их личных данных неоднократно фиксировалось ранее.

Портал печально известен разглашением персональных данных журналистов, ополченцев Донбасса и других лиц с последующим обвинением их в «предательстве».

Ранее в скандальную базу «Миротворца» попал ребенок из России в возрасте пяти лет. Его также обвинили в якобы осознанном нарушении госграницы Украины. Кроме этого, накануне KP.RU также сообщал о пополнении в украинской базе «Миротворец». Тогда в нее попал 14-летний сын российского офицера.