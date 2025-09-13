Трёхлетний ребенок попал в список «Миротворца»: в чем Украина его обвинила

Трехлетний ребенок из России был внесен в украинскую базу данных «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных сайта.
Согласно информации на сайте, ребенок, родившийся в июне 2023 года, якобы сознательно нарушил территориальную границу Украины.
Напомним, что включение детей и подростков в базу «Миротворца» с публикацией их личных данных неоднократно фиксировалось ранее.
Портал печально известен разглашением персональных данных журналистов, ополченцев Донбасса и других лиц с последующим обвинением их в «предательстве».
Ранее в скандальную базу «Миротворца» попал ребенок из России в возрасте пяти лет. Его также обвинили в якобы осознанном нарушении госграницы Украины. Кроме этого, накануне KP.RU также сообщал о пополнении в украинской базе «Миротворец». Тогда в нее попал 14-летний сын российского офицера.