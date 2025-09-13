Юлия Высоцкая заработала 140 миллиардов рублей на аптечном бизнесе

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая за 2024 год заработала 140 миллиардов рублей на аптечном бизнесе. Об этом написал Telegram-канал «Звездач».
Артистка владеет долями в 54 компаниях, среди которых «Планета здоровья» и «Монастырев».
Отмечается, что занятия, связанные с кулинарией, оказались для знаменитости менее доходными: компании этого направления принесли 422,4 миллиона рублей за тот же период. Остальные активы связаны с бизнесом мужа, режиссера Андрея Кончаловского.
— Высоцкой принадлежат 35 процентов в ресторанном проекте ООО «Кондитерская сладкосоленое», доли 45 процентов и 35 процентов в продюсерских центрах, а также 90 процентов в «Кинокомпании Андрея Кончаловского». Однако она закрыла прошлый год с убытком порядка 16 миллионов рублей, — говорится в публикации.
В августе Юлия Высоцкая прокомментировала шумиху вокруг старых выпусков ее кулинарного шоу «Едим дома». Она заявила, что специально сжигать продукты она не планировала, это происходило спонтанно.