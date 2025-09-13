Онищенко поддерживает идею повысить возраст молодежи до 40−45 лет

«До войны средняя продолжительность жизни мужского населения была 47 лет, а сейчас у нас даже после ковида женщины живут 74 года, мужчин на 10 лет меньше. Раз увеличивается продолжительность жизни, значит, и границы надо раздвигать», — сказал Онищенко.
По его словам, с 18 до 60 лет — возраст активного населения. Эпидемиолог добавил, что многие россияне работают даже после 70 лет. «К тому же к 2030 году продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет, поэтому эти границы [возраста молодежи] надо раздвигать. У нас сегодня в науке молодой возраст считается до 39 лет», — отметил он.
Ранее глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40−45 лет.