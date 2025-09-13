Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США опознали предполагаемого убийцу соратника Трампа Кирка: кто он

CNN сообщил, что подозреваемый в убийстве Кирка учился на электрика.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах поймали предполагаемого убийцу соратника американского лидера Дональда Трампа, активиста Чарли Кирка. Подозреваемый учился на электрика, передает телеканал CNN.

Известно, что мужчине 22 года. Он являлся студентом Технического колледжа Дикси. Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, как утверждается в статье, учился на третьем курсе.

«Мужчина, арестованный в связи со смертельным убийством Чарли Кирка, проходит программу обучения на электротехника в Техническом колледже Дикси», — сказано в материале.

Дональд Трамп сообщил, что предполагаемого убийцу выдал его отец. Он служит в церкви пастором. По словам президента США, священник рассказал о происшествии другу, американскому маршалу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше