В США опознали предполагаемого убийцу соратника Трампа Кирка: кто он

В Соединенных Штатах поймали предполагаемого убийцу соратника американского лидера Дональда Трампа, активиста Чарли Кирка. Подозреваемый учился на электрика, передает телеканал CNN.
Известно, что мужчине 22 года. Он являлся студентом Технического колледжа Дикси. Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, как утверждается в статье, учился на третьем курсе.
«Мужчина, арестованный в связи со смертельным убийством Чарли Кирка, проходит программу обучения на электротехника в Техническом колледже Дикси», — сказано в материале.
Дональд Трамп сообщил, что предполагаемого убийцу выдал его отец. Он служит в церкви пастором. По словам президента США, священник рассказал о происшествии другу, американскому маршалу.