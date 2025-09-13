От Ады Лавлейс до ИИ: 256 причин поздравить программистов с их праздником

Многие считают, что первым программистом был Чарльз Бэббидж, но на самом деле этой чести удостоилась женщина — Ада Лавлейс, дочь поэта Байрона. В середине XIX века она написала набор инструкций для «аналитической машины» и показала, как можно использовать вычислительные устройства для решения задач, выходящих за рамки арифметики. Программисты любят шутки про свою профессию. Например, классическая: «Программист пошёл в магазин. Жена попросила: купи батон и, если будут яйца, возьми десяток. Программист принёс 10 батонов, потому что яйца были». Эта шутка прекрасно отражает буквальность мышления программиста и точность в исполнении инструкций. Иногда жизнь показывает, насколько важна работа программистов. В июле 2024 года произошёл один из крупнейших сбоев в истории: из-за ошибки в обновлении антивирусного ПО CrowdStrike Falcon по всему миру «упала» операционная система Windows. Миллионы компьютеров одновременно перезагрузились и перестали работать: аэропорты задерживали рейсы, банки и госпорталы временно закрылись, магазины не могли пробить чеки. По сути, ошибка одного программиста и пропущенный баг в обновлении вызвали мировой технологический коллапс, который устраняли несколько дней. Есть легенды о «марафонах программистов», когда разработчики не отрываются от клавиатуры по 20−30 часов подряд, чтобы доделать важный проект или выиграть хакатон. После этого они спят по двое суток, но всё равно возвращаются к работе, потому что код — это страсть.