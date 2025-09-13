В ГД призвали запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Необходимо запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Коммунальные службы не исполняют функции банков или иных финансовых организаций. Поэтому компании ЖКХ не вправе взимать проценты с наших граждан за просроченные или неполные платежи», — сказал Слуцкий.
Парламентарий указал на то, что, если людям по вине служб ЖКХ отключают свет или воду, то работники данной сферы не платят пени за понесенный ущерб, а если человек просрочил платеж «по коммуналке», то пени начисляются сразу.
Кроме того, по словам Слуцкого, сотрудники сферы ЖКХ имеют достаточно возможностей для того, чтобы «повлиять» на неплательщиков, в том числе с помощью отключения воды или электричества.
«Такой метод коммунальщики, к слову, применяют часто и оперативно. Этого достаточно. Так что мы отучим службы ЖКХ барыжничать и заставим их работать на русский народ», — заключил он.