Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о шестидневных магнитных бурях

В ближайшие сутки, по прогнозам ученых, на Землю обрушатся магнитные бури.

В ближайшие сутки, по прогнозам ученых, на Землю обрушатся магнитные бури. Предварительно, солнечная атака начнется в ночь на 14 сентября, рассказали в Институте космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН, передает ТАСС.

«Исходя из результатов моделирования, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток», — говорится в сообщении.

По данным ученых, скорость солнечного ветра на начальном этапе составит до 400 км/с. Затем будет увеличиваться до показателей 500−600 км/с. Пиковых значений в 700 км/с она достигнет, предварительно, 16 сентября.

Ученые также рассказали и о мощности предстоящих магнитных бурь. Она составит от G1 до G3. Согласно международной классификации, используется шкала из пяти показателей, где G5 — это «экстремально сильно».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.