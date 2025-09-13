Россиян предупредили о шестидневных магнитных бурях

В ближайшие сутки, по прогнозам ученых, на Землю обрушатся магнитные бури. Предварительно, солнечная атака начнется в ночь на 14 сентября, рассказали в Институте космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН, передает ТАСС.
«Исходя из результатов моделирования, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток», — говорится в сообщении.
По данным ученых, скорость солнечного ветра на начальном этапе составит до 400 км/с. Затем будет увеличиваться до показателей 500−600 км/с. Пиковых значений в 700 км/с она достигнет, предварительно, 16 сентября.
Ученые также рассказали и о мощности предстоящих магнитных бурь. Она составит от G1 до G3. Согласно международной классификации, используется шкала из пяти показателей, где G5 — это «экстремально сильно».
