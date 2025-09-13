Ричмонд
Страны G7 договорились изучить механизмы увеличения поддержки Украины

Министры финансов стран G7 изучат дополнительные механизмы поддержки Украины за счет замороженных активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Министры финансов стран «Большой семерки» достигли договоренности о проработке механизмов увеличения финансовой помощи Украине, используя замороженные активы РФ. Соответствующая информация распространена агентством Reuters со ссылкой на официальное заявление.

«Министры G7 договорились изучить другие механизмы, которые позволили бы еще увеличить финансовую поддержку Украины», — передает агентство.

На встрече под председательством канадского министра Франсуа-Филиппа Шампаня также обсуждалось усиление давления на Москву путем введения дополнительных санкций и пошлин.

Напомним, что накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российская сторона осуществляет тщательный мониторинг шагов, предпринимаемых Брюсселем в отношении заблокированных активов РФ.

