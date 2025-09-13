На Земле ожидается начало длительных магнитных бурь

Специалисты ожидают начало магнитных бурь в ночь на 14 сентября, это связано влиянием корональной дыры, находящейся на Солнце, информирует лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
«Исходя из результатов моделирования, находящаяся на Солнце крупная корональная дыра формирует широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может потребоваться до шести суток», — говорится в сообщении.
Учёные рассказали, что Земля окажется в «возмущённой область межпланетного пространства» в ночь на воскресенье.
Затем скорость ветра увеличится с текущих 400 километров в секунду до около 500−600 километров в секунду. При этом пиковые значения будут достигнуты во вторник, речь идёт о показателе 700 километров в секунду.
«При воздействии корональных дыр большого размера уровень магнитных бурь может варьироваться от G1 до G3», — заявили специалисты.
Ранее сообщалось, что астроном Александр Киселёв оценил влияние необъяснимой магнитной бури на землян. По его словам, буря, обрушившаяся на Землю в ночь на 10 сентября, могла оказать влияние на самочувствие.