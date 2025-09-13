Вакцинация от краснухи начнется в Хабаровском крае с 1 октября

В Хабаровском крае готовятся к массовой иммунизации населения против краснухи. Кампания стартует в октябре и продлится до конца года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным регионального Роспотребнадзора, прививки будут делать детям и женщинам до 25 лет, которые не были привиты ранее, получили только одну дозу или не имеют сведений о вакцинации.
Краснуха передается воздушно-капельным путем и особенно опасна для беременных. Заражение на ранних сроках может привести к развитию у плода тяжелых патологий: пороков сердца, нарушений слуха и зрения, умственной отсталости. Кроме того, инфекция повышает риск выкидыша или преждевременных родов.
Напомним, в крае уже идет кампания по вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.