Вакцинация от краснухи начнется в Хабаровском крае с 1 октября

Прививки сделают детям и женщинам до 25 лет.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае готовятся к массовой иммунизации населения против краснухи. Кампания стартует в октябре и продлится до конца года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным регионального Роспотребнадзора, прививки будут делать детям и женщинам до 25 лет, которые не были привиты ранее, получили только одну дозу или не имеют сведений о вакцинации.

Краснуха передается воздушно-капельным путем и особенно опасна для беременных. Заражение на ранних сроках может привести к развитию у плода тяжелых патологий: пороков сердца, нарушений слуха и зрения, умственной отсталости. Кроме того, инфекция повышает риск выкидыша или преждевременных родов.

Напомним, в крае уже идет кампания по вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.