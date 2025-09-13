RT: Мать Кузьминова уехала из РФ за семь месяцев до предательства сына

Мать угнавшего вертолет Ми-8 из РФ на Украину летчика Максима Кузьминова Инна заранее готовилась к побегу из страны. Об этом сообщил Telegram-канал RT, ссылаясь на знакомых семьи.
Уточняется, что женщина уехала из России за семь месяцев до предательства сына.
— По словам собеседницы, Кузьминова была с маленькой сумочкой, без багажа. Говорила, что едет в один из российских городов к родным: «Оказалось, что все это вранье», — сказано в статье.
Подруга женщины рассказала, что о планируемом отъезде она сообщила близким в новогоднюю ночью.
— Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Предложила мне автомобиль, я у нее его приобрела, а позже на нем везла в аэропорт, — заявила она RT.
По информации источника, в настоящее время Кузьминова может находиться в Испании под чужой фамилией.
Инна Кузьминова участвовала в процедуре опознания тела сына, рассказал 11 сентября знакомый семьи.
В августе 2023 года летчик угнал вертолет и посадил его на Украине. На борту с ним были еще два члена экипажа, которые не знали, куда их везут. Позже Кузьминов, бывший пилот 319-го отдельного вертолетного полка российской армейской авиации, переехал в Испанию, где его застрелили в феврале прошлого года.
Нападение совершили двое неустановленных людей в городе Вильяхойоса на парковке перед жилым домом, где жил пилот. Они попытались скрыться с места убийства на машине, который, предположительно, принадлежал Кузьминову, переехав его тело.