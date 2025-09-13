SCMP: в КНР внук почтил память бабушки, выпустив про неё компьютерную игру

32-летний разработчиком из КНР Чжоу Ичэн создал компьютерную игру, которую посвятил своей бабушке, сообщает South China Morning Post.
Игла получила название Grandma («Бабуля»). Простая миниигра длится пять минут. Она стилизована под игровую систему Game Boy, популярную в Китайской Народной Республике в 90-х годах.
Игрокам следует выполнить задания, связанные с заботой о бабушке, получившей травму после падения. В сюжет включены приготовление еды и покупка продуктов. Кроме того, игроки катают пожилую женщину в инвалидном кресле.
Чжоу рассказал, что посвятил игру своей бабушке, которая скончалось в 2024 году. Бесплатная игра получила популярность среди пользователей Сети.
