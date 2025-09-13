Белоруссия отвергла обвинения Польши по дронам и осудила закрытие границы

Кроме этого, представитель Белоруссии отверг обвинения Польши как несостоятельные, напомнив, что именно Минск первым сообщил о дронах, отклонившихся от курса. Тозик сослался на слова польского генерала, подтвердившего: «Белорусы предупредили нас», что дало Варшаве время на реакцию.
Тозик также осудил полное закрытие границы Польшей с 12 сентября, охарактеризовав его как несправедливое и вызывающее злоупотребление своим расположением, которое дестабилизирует транзит, вредит многим странам и обостряет обстановку в регионе.
Ранее между премьер-министром Польши Дональдом Туском и американским лидером Дональдом Трампом возникли разногласия в оценке инцидента с БПЛА.
