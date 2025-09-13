Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия отвергла обвинения Польши по дронам и осудила закрытие границы

Белоруссия назвала безосновательными претензии Польши по ситуации с БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

На заседании Совбеза ООН представитель Белоруссии Артем Тозик опроверг выдвинутые Польшей обвинения в адрес Минска относительно инцидента с БПЛА. Дипломат также осудил решение Варшавы о полном закрытии границы, назвав его необоснованным.

Кроме этого, представитель Белоруссии отверг обвинения Польши как несостоятельные, напомнив, что именно Минск первым сообщил о дронах, отклонившихся от курса. Тозик сослался на слова польского генерала, подтвердившего: «Белорусы предупредили нас», что дало Варшаве время на реакцию.

Тозик также осудил полное закрытие границы Польшей с 12 сентября, охарактеризовав его как несправедливое и вызывающее злоупотребление своим расположением, которое дестабилизирует транзит, вредит многим странам и обостряет обстановку в регионе.

Ранее между премьер-министром Польши Дональдом Туском и американским лидером Дональдом Трампом возникли разногласия в оценке инцидента с БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше