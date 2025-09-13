В Госдуме предложил заменить муляжи детей у школ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову с просьбой дать оценку эффективности макетов детей у пешеходных переходов и школ, а также предложением о перенаправлении усилий и ресурсов на повсеместное внедрение в этих местах «лежачих полицейских», документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что по имеющимся данным, фигуры-макеты детей уже размещены в таких городах Подмосковья, как Пушкино, Сергиев Посад, Лобня, Можайск и других.
«Прошу Вас дать оценку данной практики на предмет ее действительной эффективности и, что главное, потенциальных рисков для безопасности детей… Считаю необходимым рассмотреть вопрос о перенаправлении усилий и ресурсов на повсеместное внедрение на подходах к образовательным учреждениям искусственных дорожных неровностей», — сказано в документе".
Автор обращения подчеркивает, что от водителей, которые ежедневно перемешаются по одним и тем же маршрутам? поступают сигналы о быстром привыкании к статичным макетам, поскольку мозг человека адаптируется, и фигура, воспринимаемая впервые как реальная угроза, уже на третий-четвертый раз начинает игнорироваться как нерелевантный объект, также подчеркивается, что в вечерний час-пик реальных детей на таких переходах начинают замечать хуже.
Чернышов уточнил, что «лежачие полицейские» доказали свою абсолютную эффективность: они обеспечивают физическое принуждение к снижению скорости, а также не зависят от фактора человеческого внимания и привыкания и гарантированно обеспечивают безопасность пешеходов.
«Безусловно, сама по себе цель — повысить бдительность водителей вблизи школ и пешеходных переходов — является абсолютно правильной и заслуживает всяческой поддержки. Первичный положительный эффект, когда водитель, приняв макет за реального ребенка, снижает скорость, также очевиден», — говорится в документе.
Также отмечается, что в ряде случаев макеты установлены таким образом, что может визуально экранировать собой реального ребенка, готовящегося к переходу проезжей части, поскольку водитель, видя знакомый муляж, подсознательно делает вывод об отсутствии реальной опасности и не производит дополнительный осмотр придорожного пространства, что может привести к трагическим последствиям.