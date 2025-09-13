В Госдуме предложил заменить муляжи детей у школ

Автор обращения подчеркивает, что от водителей, которые ежедневно перемешаются по одним и тем же маршрутам? поступают сигналы о быстром привыкании к статичным макетам, поскольку мозг человека адаптируется, и фигура, воспринимаемая впервые как реальная угроза, уже на третий-четвертый раз начинает игнорироваться как нерелевантный объект, также подчеркивается, что в вечерний час-пик реальных детей на таких переходах начинают замечать хуже.