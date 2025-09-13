Призер ОИ Хатунцева рассказала о предсмертных словах отца

Российская велогонщица Гульназ Хатунцева из Башкирии, которая является бронзовым призером Олимпиады в Токио 2020 года и чемпионкой Европы, рассказала о тяжелой жизни в деревне. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Именитая спортсменка поделилась, что понимает тех людей, которые уезжают из российской глубинки. Она связала это с маленькими зарплатами и тяжелым физическим трудом.
«Зарплаты крошечные, а работают они с утра до ночи, и работа у них — дай им Бог здоровья. У меня в полях брат остался, 1998 года рождения, трудится в колхозе. Рано с утра уходит, поздно вечером приходит — и жизни не видит», — отметила Хатунцева.
Также она вспомнила и словах отца, которые он произнес незадолго до смерти. Гульназ тогда было чуть больше десяти лет. Но, по ее признанию, те фразы папы на всю жизнь отпечатались в ее сердце.
Спортсменка рассказала, что как-то раз родители поругались. Все домочадцы бросились жалеть мать, а она побежала к отцу. Он плакал. А затем сказала: «Помогай сестрам и братьям». И когда главы семьи не стало, девушка всеми силами старалась помочь близким. При этом она никогда не просила денег на свои нужды у мамы, хотя очень хотелось новую игрушку или сладости.
Она поделилась, как детьми таскали фляги с водой, кололи дрова, так как газового отопления не было. А как только Гульназ начала получать зарплату, то сразу провела газ в родной дом.
«Когда папа ушел, я посчитала, что теперь ответственность на мне. Так что стремления было выше крыши. Если у тебя есть цель, тебя ничего не остановит», — добавила спортсменка.
