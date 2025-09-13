Призер ОИ Хатунцева рассказала о предсмертных словах отца

Спортсменка рассказала, что как-то раз родители поругались. Все домочадцы бросились жалеть мать, а она побежала к отцу. Он плакал. А затем сказала: «Помогай сестрам и братьям». И когда главы семьи не стало, девушка всеми силами старалась помочь близким. При этом она никогда не просила денег на свои нужды у мамы, хотя очень хотелось новую игрушку или сладости.