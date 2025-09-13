Ричмонд
Израильская команда сменила название из-за протестов во время велогонки

Один из этапов велогонки «Вуэльта Испании» был досрочно остановлен из-за антиизраильских протестов.

Источник: Аргументы и факты

Израильская велокоманда сменила своё название, став IPT, после серии протестов во время гонки. Как сообщает Marca, руководство коллектива обратилось к организаторам с просьбой убрать слово «Израиль» из всех упоминаний на трассе и в официальных материалах.

До этого один из этапов велогонки «Вуэльта Испании» был досрочно остановлен из-за антиизраильских протестов. Демонстранты перекрыли трассу примерно за три километра до финиша 16-го этапа, что вынудило организаторов прервать соревнование.

Протестующие требовали исключения команды Israel-Premier Tech из состава участников гонки, что и стало причиной последующих изменений в названии команды и её статусе на соревнованиях.

Ранее семеро израильских шахматистов отказались принимать участие в международном турнире Open Basque Country, проходившем в испанской провинции Бискайя, после того как организаторы открыто выразили несогласие с их присутствием.