В США предположили, как действовал убийца активиста Чарли Кирка

По словам губернатора штата Юта Спенсера Кокса, вся имеющаяся на текущий момент информация свидетельствует о том, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка было совершено преступником-одиночкой.
«Расследование продолжается. Пока что все имеющиеся улики четко указывают на то, что убийца действовал один», — сообщил Кокс в беседе с телеканалом Fox News.
Позднее в МИД РФ отреагировали на убийство американского активиста. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, убийство Чарли Кирка, известного консервативного деятеля и сторонника президента США Дональда Трампа, стало страшным событием.
Накануне британская газета Daily Mail раскрыла личность предполагаемого преступника, совершившего убийство Чарли Кирка. По информации издания, им стал 22-летний студент из штата Юта Тайлер Робинсон.