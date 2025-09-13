Ричмонд
В США предположили, как действовал убийца активиста Чарли Кирка

Губернатор Кокс: Убийца Кирка мог действовать в одиночку.

Источник: Комсомольская правда

По словам губернатора штата Юта Спенсера Кокса, вся имеющаяся на текущий момент информация свидетельствует о том, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка было совершено преступником-одиночкой.

«Расследование продолжается. Пока что все имеющиеся улики четко указывают на то, что убийца действовал один», — сообщил Кокс в беседе с телеканалом Fox News.

Позднее в МИД РФ отреагировали на убийство американского активиста. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, убийство Чарли Кирка, известного консервативного деятеля и сторонника президента США Дональда Трампа, стало страшным событием.

Накануне британская газета Daily Mail раскрыла личность предполагаемого преступника, совершившего убийство Чарли Кирка. По информации издания, им стал 22-летний студент из штата Юта Тайлер Робинсон.

