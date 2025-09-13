Дегтярев заявил о влиянии Киева на решение IBSF о недопуске россиян на Олимпиаду

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев заявил, что действия украинской стороны оказали решающее влияние на решение конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом информирует пресс-служба Минспорта России со ссылкой на позицию министра и президента Олимпийского комитета страны.
В ходе конгресса IBSF, прошедшего в Милане в пятницу, организация приняла решение не разрешать возвращение российских спортсменов на турниры под своим руководством в сезоне 2025/26.
Дегтярев охарактеризовал решение конгресса как политически мотивированное и несправедливое, отметив, что определяющую роль в результатах голосования сыграла провокация с украинской стороны — демонстрация презентации, основанной на личных нападках и обвинениях, не соответствующих сути обсуждаемого вопроса.
Министр также указал, что против российской стороны проголосовали малые страны, не обладающие значимыми достижениями в бобслее и скелетоне, для которых исключение одного из мировых лидеров означает ослабление конкуренции. По его словам, данное решение обусловлено не принципами олимпизма и защитой прав спортсменов, а политическими интересами и стратегическими расчетами отдельных государств.
Отбор спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществляется на основе рейтинга IBSF, формируемого по результатам выступлений на санкционированных федерацией турнирах. Квоты на участие распределяются через национальные олимпийские комитеты. Квалификационный период завершится 18 января, после чего с 22 по 25 января IBSF проведет перераспределение неиспользованных квот.
