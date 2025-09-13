В России предложили ввести новый оплачиваемый отпуск для будущих отцов

Депутаты Государственной думы РФ выступили с законодательной инициативой, направленной на укрепление семейных ценностей и повышение роли отцовства. В обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой парламентарии предложили внести изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие введение нового вида оплачиваемого отпуска для работающих мужчин, сообщает РИА Новости.
Согласно предложению, отцы получат право на пятидневный оплачиваемый отпуск для помощи беременной супруге. Воспользоваться этой возможностью можно будет начиная с 30-й недели беременности, выбрав наиболее подходящее время в течение этого периода.
Как отмечается в документе, эта мера призвана создать условия для более ответственного участия мужчин в семейной жизни на важнейшем этапе становления семьи.
