Ушла из жизни легендарная детская писательница Ютта Бауэр

Мировое сообщество любителей детской литературы скорбит о кончине выдающейся немецкой писательницы и иллюстратора Ютты Бауэр. Автор ушла из жизни на 69-м году в результате внезапной анафилактической реакции. Обладательница Премии имени Ганса Христиана Андерсена 2010 года — аналога Нобелевской премии в детской литературе — смерть писательницы стала неожиданностью для коллег и поклонников.

Бауэр, чьё творчество ставили в один ряд с Астрид Линдгрен и Туве Янссон, разработала уникальный визуальный язык, знакомый читателям по книгам «Ворчебрюзг», «Карл из телевизора» и авторским работам «Однажды мама ругалась» и «Кот Леон». Выпускница Гамбургского колледжа дизайна, она начинала карьеру в журнале Brigitte, но истинное признание получила в детской иллюстрации: её работы удостоены десятков международных наград.

