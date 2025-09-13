Джорджо Армани завещал продать часть бренда крупным люксовым концернам

Ранее Life.ru писал, что прощание с Джорджо Армани прошло в Милане во дворце Armani/Teatro, где за два дня собралось более 16 тысяч человек. Очевидцы рассказывают, что ещё до открытия выставочного пространства у здания выстроилась очередь из нескольких сотен человек. Время ожидания в ней достигало полутора-двух часов, но поклонники моды терпеливо ждали, чтобы проститься с легендарным маэстро.