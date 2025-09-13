Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Высоцкая заработала в 2024-м полугодовой бюджет Тюменской области

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая по итогам 2024 года заработала более 140 миллиардов рублей.

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая по итогам 2024 года заработала более 140 миллиардов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».

Основной доход — 140 миллиардов рублей — теледива получила от аптечного бизнеса. Она имеет доли в 54 компаниях. По данным областной Думы Тюменской области, за шесть месяцев 2024 года бюджет региона пополнился на такую же сумму.

По сравнению с этой суммой заработок на ее кулинарных проектах выглядит очень скромным — свыше 420 миллионов рублей. Высоцкая, по данным источников, инвестирует и в бизнес мужа, режиссера Андрея Кончаловского. У нее есть активы в ресторанном деле, продюсерских центрах мужа.

Ей также принадлежит 90-процентная доля кинокомпании. Но прошлый год для нее выдался убыточным.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.