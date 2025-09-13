Юлия Высоцкая заработала в 2024-м полугодовой бюджет Тюменской области

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая по итогам 2024 года заработала более 140 миллиардов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
Основной доход — 140 миллиардов рублей — теледива получила от аптечного бизнеса. Она имеет доли в 54 компаниях. По данным областной Думы Тюменской области, за шесть месяцев 2024 года бюджет региона пополнился на такую же сумму.
По сравнению с этой суммой заработок на ее кулинарных проектах выглядит очень скромным — свыше 420 миллионов рублей. Высоцкая, по данным источников, инвестирует и в бизнес мужа, режиссера Андрея Кончаловского. У нее есть активы в ресторанном деле, продюсерских центрах мужа.
Ей также принадлежит 90-процентная доля кинокомпании. Но прошлый год для нее выдался убыточным.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.