Юлия Высоцкая заработала в 2024-м полугодовой бюджет Тюменской области

По сравнению с этой суммой заработок на ее кулинарных проектах выглядит очень скромным — свыше 420 миллионов рублей. Высоцкая, по данным источников, инвестирует и в бизнес мужа, режиссера Андрея Кончаловского. У нее есть активы в ресторанном деле, продюсерских центрах мужа.