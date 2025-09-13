Ричмонд
Bloomberg: агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Франции из-за долгов

В кредитном рейтинге стран Франция заняла место после Британии.

Источник: Комсомольская правда

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение о снижении кредитного рейтинга Франции. Уточняется, что к необходимости длительного решения проблемы растущей долговой нагрузки привел политический кризис в стране.

«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Франции в иностранной валюте с “AA-” до “A+”. Прогноз — “Стабильный”», — передает агентство.

Как сообщает Bloomberg, после понижения рейтинга с «AA-» до «A+» Франция оказалась на ступень ниже Великобритании и в одной категории с Бельгией.

Как отмечается в материале, Fitch присвоил Франции самый низкий рейтинг среди всех основных суверенных заемщиков.

Напомним, что в мае рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг США до АА1 из-за государственного долга. Однако позднее администрация Белого дома подвергла критике решение Moody’s снизить рейтинг Штатов с AAA до AA1.