Россиян призвали принять важное решение по льготам до 1 октября

Юрист Яковлева: льготникам до 1 октября следует выбрать форму получения субсидий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россиянам, имеющим право на льготы и меры социальной поддержки от государства, следует выбрать форму их получения до 1 октября, рассказала агентству «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

«Они должны решить, получать поддержку в натуральной форме — лекарства, санаторное лечение и проезд, либо оформить денежную компенсацию. Выбор можно менять ежегодно, поэтому он должен быть основан на реальных потребностях семьи», — отметила она.

По закону можно часть услуг выбрать в натуральной форме, а за некоторые получить деньги. Это дает возможность выбрать оптимальный способ получения льгот в зависимости от жизненной ситуации.

Подать заявление можно через Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ. Если не сделать этого до конца сентября, автоматически сохраняется выбор, сделанный получателем годом ранее.

При полном отказе от льгот в 2025 году можно получать 1728 рублей 46 копеек в месяц. Однако нередко стоимость льгот значительно превышает эту сумму, заключила Яковлева.