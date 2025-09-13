В Совфеде рассказали, как декрет влияет на будущую пенсию

«Периоды социально значимой деятельности, такие как отпуск по уходу за ребенком, включаются в страховой стаж одного из родителей. Это очень важно, так как позволяет сохранить право на получение пенсии в будущем. За каждый год ухода одним из родителей за ребенком до достижения им полутора лет назначается определенное количество пенсионных коэффициентов: 1,8 — за первым ребенком, 3,6 — за вторым ребенком, 5,4 — за третьим и последующими», — сказала Косихина.