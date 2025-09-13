Ричмонд
Губернатор Юты раскрыл мотив убийства активиста Кирка

Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка было совершено на почве идеологической ненависти.

Как заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, преступник руководствовался неприятием как личности Кирка, так и тех ценностей, которые тот отстаивал в своей общественной деятельности. По словам губернатора, нападавший сознательно прибегнул к политическому насилию для устранения идеологического оппонента.

Подозреваемый, 22-летний Тайлер Робинсон, был задержан 11 сентября после того, как его отец, выслушав признание сына, самостоятельно передал его правоохранительным органам. Резкую реакцию на произошедшее выразил президент США Дональд Трамп, публично высказавшийся за признание Робинсона виновным и применение в отношении него высшей меры наказания.

Ранее сообщалось, что Дуров прокомментировал смерть консервативного активиста Кирка.

