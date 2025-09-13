Россиянам рассказали, где ожидаются ночные заморозки

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ночные заморозки прогнозируются в ближайшие дни в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Заморозки 13 сентября прогнозируются в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области. Там ночью до минус 2 градусов. В Свердловской области — до минус 4 градусов. 13−14 сентября в Костромской, Ярославской областях — до минус 2, в Курганской — до минус 3, в Иркутской — до минус 5», — сказала Макарова.
По ее словам, 13−15 сентября заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Рязанской, Ивановской, Владимирской областях, в Приволжском федеральном округе температура ночью опустится до минус 2 — минус 4 градусов.
Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, до минус 5 градусов — в Омской области и на юге Тюменской.
«Эти заморозки считаются опасным явлением погоды, они касаются регионов, где еще продолжается вегетационный период, где еще, может быть, не весь урожай собрали», — добавила синоптик.