В России планируют повысить возраст молодежи: кто может войти в эту группу

В России предложили повысить возраст молодежи до 40−45 лет. Это связано с увеличением средней продолжительности жизни. По мнению академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, эта инициатива разумна, пишет ТАСС.
Эпидемиолог подчеркнул, что сейчас женщины в среднем живут 74 года. По его словам, если увеличивается продолжительность жизни, значит границы возраста молодежи стоит расширить.
«К 2030 году продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет, поэтому эти границы надо раздвигать. У нас сегодня в науке молодой возраст считается до 39 лет», — выразил мнение Геннадий Онищенко.
В Госдуме также предложили снизить возраст назначения повышенных фиксированных выплат к страховой пенсии до 70 лет. При этом достигшим 80-летия пенсионерам могут увеличить выплату на 200%.