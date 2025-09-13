Компаниям ЖКХ хотят запретить взимать проценты с граждан

Парламентарий обратил внимание на то, что в случаях, когда по вине коммунальных служб жильцы остаются без электричества или воды, сотрудники этих организаций не несут финансовой ответственности и не выплачивают пени за причиненные неудобства. В то же время, при задержке оплаты коммунальных услуг со стороны гражданина, штрафные санкции начинают начисляться незамедлительно.