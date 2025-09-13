От 300 до 500 тысяч солдат Вооружённых сил Украины самовольно оставили свои части, сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в российских силовых структурах.
«По последним данным, до 30 августа вернулись около 29 тысяч военнослужащих, что составляет менее десяти процентов от общего числа дезертиров. Всего в СОЧ по различным оценкам числится от 300 до 500 тысяч военных ВСУ», — сказал он.
Источник отметил, что Киев столкнулся с провалом программы по возвращению дезертиров. Верховная рада не продлила эту программу. В настоящее время украинским дезертирам грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
Ранее полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинская сторона продолжает отправлять солдат Вооружённых сил Украины «мясорубку», он подчеркнул, что эти потери невозможно восполнить.